Усман Дембеле должен вернуться к матчам с "Челси"

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле восстановится к матчам с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщил главный тренер команды Эрнесто Вальверде.Форвард должен приступить к полноценным тренировкам на следующей неделе.Француз травмировал подколенное сухожилие в январе, из-за чего был вынужден пропустить около месяца.