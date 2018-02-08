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Усман Дембеле должен вернуться к матчам с "Челси"

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле восстановится к матчам с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщил главный тренер команды Эрнесто Вальверде.

Форвард должен приступить к полноценным тренировкам на следующей неделе.

Француз травмировал подколенное сухожилие в январе, из-за чего был вынужден пропустить около месяца.
Теги: Дембеле Барселона
Вчера, 21:16
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