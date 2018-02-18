Президент "Сьона" отстранил от тренировок капитана команды Пайтима Касами

Президент "Сьона" Кристиан Константен заявил об отстранении от тренировок капитана команды Пайтима Касами.Клуб проиграл пять последних матчей и на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии."Я даю ему три дня, чтобы подумать о том, что мы должны сделать, чтобы выйти из этой ситуации, в которой мы находимся, и какие усилия он должен предпринять, чтобы добиться успеха в своей карьере", – приводит Le Nouvelliste слова Константена.