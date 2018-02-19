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Криштиану Роналду одобряет возможный переход в "Реал" Гарри Кейна

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду обратился к руководству клуба с предложением приобрести нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна в летнее трансферное окно.

Карим Бензема не устраивает руководство "Реала" своей игрой и может летом покинуть команду, передает Don Balon. Кейн же считается главным претендентом на замену французу. Роналду уже дал понять клубу, что приветствует потенциальный трансфер 24-летнего англичанина.

Чемпионат
Теги: Реал Кейн Роналду
Сегодня, 11:42
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№1 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 11:47) #
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он президент и тренер и теперь еще игроков спрашивать будут?Кого купили - того и принимайте.Но в испании по сути из англичан никто толком и не заиграл.Оуэн вообще загубил свою карьеру таким переходом.
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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