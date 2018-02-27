Андре Виллаш-Боаш: когда я работал в "Зените" и "Тоттенхэме", мы были близки к покупке Чичарито

Бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш заявил, что собирался купить в клуб мексиканца Хавьера Эрнандеса, нынешнего нападающего английского "Вест Хэма", сообщает ESPN."Когда я работал в "Зените" и "Тоттенхэме", мы были близки к покупке Чичарито. У нас с ним хорошие отношения. Но он всегда отвечал мне: "Нет, я буду до конца бороться за место в основе "Манчестер Юнайтед" — сказал экс-наставник санкт-петербургского клуба.