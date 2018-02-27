Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:42
Андре Виллаш-Боаш: когда я работал в "Зените" и "Тоттенхэме", мы были близки к покупке Чичарито
Андре Виллаш-Боаш: когда я работал в "Зените" и "Тоттенхэме", мы были близки к покупке Чичарито
Вчера, 23:49
Тренер сборной Исландии: выбрали базу в Геленджике, чтобы черпать энергию моря и гор (1)
Тренер сборной Исландии: выбрали базу в Геленджике, чтобы черпать энергию моря и гор (1)
Вчера, 23:28
Источник: Васин не успеет восстановиться к чемпионату мира-2018 (5)
Источник: Васин не успеет восстановиться к чемпионату мира-2018 (5)
Вчера, 23:20
ФИФА пожелала выздоровления Виктору Васину
ФИФА пожелала выздоровления Виктору Васину
Вчера, 22:53
Съемочную группу Петера Шмейхеля не грабили в Самаре
Съемочную группу Петера Шмейхеля не грабили в Самаре
Вчера, 22:40
Неманья Матич показал, что было в записке Жозе Моуриньо (фото) (1)
Неманья Матич показал, что было в записке Жозе Моуриньо (фото) (1)
Вчера, 22:19
Мэр Бильбао: русские всегда приветствуются в нашем городе (19)
Мэр Бильбао: русские всегда приветствуются в нашем городе (19)
Вчера, 22:11
Набиль Фекир рискует пропустить первый матч с ЦСКА (1)
Набиль Фекир рискует пропустить первый матч с ЦСКА (1)
Вчера, 22:08
Матч "Урал" - "Локомотив" перенесен на 12 марта (3)
Матч "Урал" - "Локомотив" перенесен на 12 марта (3)
Вчера, 22:05
Лодыгин и Дриусси устроили боксерский спарринг (видео) (6)
Лодыгин и Дриусси устроили боксерский спарринг (видео) (6)
Вчера, 21:34
У Петера Шмейхеля и съемочной группы RT в Самаре украли аппаратуру на 2,5 млн рублей (6)
У Петера Шмейхеля и съемочной группы RT в Самаре украли аппаратуру на 2,5 млн рублей (6)
Вчера, 21:19
Роман Бабаев: думаю, сезон для Васина завершен (3)
Роман Бабаев: думаю, сезон для Васина завершен (3)
Вчера, 20:40
Станислав Черчесов: уверен, Васин вернется в строй и принесет пользу ЦСКА и сборной России
Станислав Черчесов: уверен, Васин вернется в строй и принесет пользу ЦСКА и сборной России
Вчера, 20:31
Игорь Акинфеев стал доверенным лицом Владимира Путина (108)
Игорь Акинфеев стал доверенным лицом Владимира Путина (108)
Вчера, 20:13
Неймар пропустит матч с "Реалом"
Неймар пропустит матч с "Реалом"
Вчера, 19:36
У Васина диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава (26)
У Васина диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава (26)
Вчера, 19:14
Жулиано: в тульском "Арсенале" Дзюба покажет, на что способен (7)
Жулиано: в тульском "Арсенале" Дзюба покажет, на что способен (7)
Вчера, 19:14
Главный тренер "Авангарда": надеемся, что поле в Перми будет в нормальном состоянии (1)
Главный тренер "Авангарда": надеемся, что поле в Перми будет в нормальном состоянии (1)
Вчера, 17:30
Вячеслав Матюшенко: переносить матч "Тосно" – "Луч-Энергия" некуда, график сжат из-за ЧМ
Вячеслав Матюшенко: переносить матч "Тосно" – "Луч-Энергия" некуда, график сжат из-за ЧМ
Вчера, 17:14
Александр Григорян: руководители нашего футбола не особо осознают, что такое играть в "-15" или "-17" (18)
Александр Григорян: руководители нашего футбола не особо осознают, что такое играть в "-15" или "-17" (18)
Вчера, 17:12
Жулиано: в прошлом сезоне, когда "Зенит" еще был в чемпионской гонке, судьи сильно нам мешали (7)
Жулиано: в прошлом сезоне, когда "Зенит" еще был в чемпионской гонке, судьи сильно нам мешали (7)
Вчера, 16:42
Команду из 200 волонтеров подготовят к тестовым матчам на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде
Команду из 200 волонтеров подготовят к тестовым матчам на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде
Андре Виллаш-Боаш: когда я работал в "Зените" и "Тоттенхэме", мы были близки к покупке Чичарито
Бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш заявил, что собирался купить в клуб мексиканца Хавьера Эрнандеса, нынешнего нападающего английского "Вест Хэма", сообщает ESPN.
"Когда я работал в "Зените" и "Тоттенхэме", мы были близки к покупке Чичарито. У нас с ним хорошие отношения. Но он всегда отвечал мне: "Нет, я буду до конца бороться за место в основе "Манчестер Юнайтед" — сказал экс-наставник санкт-петербургского клуба.
"Газета.ру"
"Когда я работал в "Зените" и "Тоттенхэме", мы были близки к покупке Чичарито. У нас с ним хорошие отношения. Но он всегда отвечал мне: "Нет, я буду до конца бороться за место в основе "Манчестер Юнайтед" — сказал экс-наставник санкт-петербургского клуба.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.