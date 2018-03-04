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Петр Чех: ты не можешь выиграть в АПЛ, если твой вратарь пропускает такие мячи, как я

После очередного поражения "Арсенала" (на этот раз команда Венгера уступила "Брайтону" 1:2) голкипер лондонцев Петр Чех признал свою вину в поражении команды.

"Если ты хочешь выиграть на выезде в лучшей лиге мира, твой вратарь не может пропускать такие мячи, как я сегодня... Это просто невозможно... Команда пыталась отыграться, но вред уже был нанесён", - написал Чех в своём твиттере.
Теги: Чех Арсенал Брайтон
Вчера, 22:36
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 22:47) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Команде нужна перезагрузка и главное - новый наставник.
Так будет лучше всем, иначе результата не будет.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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