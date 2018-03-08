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Сергей Семак: лет через 5-10 хотел бы возглавить "ПСЖ"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак вспомнил о времени, проведенном в "ПСЖ".

"Обидно, что провел в "ПСЖ" всего год. Мне нравились Париж и Франция. Но из-за семейных обстоятельств и возможностей, которые мне обещали в российских клубах в то время, я принял решение вернуться на родину. В любом случае у меня остались только хорошие воспоминания о чемпионате Франции. Жаль, что уже не сыграю в нем.

Где вижу себя через 5-10 лет? Возможно, в Париже. Хотелось бы в качестве тренера, но и возвращение как туриста меня бы не огорчило", - передает слова Семака "Чемпионат" со ссылкой на Goal.
Теги: Семак ПСЖ
Сегодня, 14:58
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 15:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
Смешно - восьмое марта 2028 года
Семак - тренер не ПСЖ, а Сыртывкара ))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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