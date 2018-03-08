Руководство "Гамбурга" отправлено в отставку

Президент "Гамбурга" Хериберт Бруххаген и спортивный директор Йенс Тодт покинули свои посты по итогам заседания совета директоров, передает официальный сайт немецкого клуба.Недавно назначенный председатель совета директоров Бернд Хоффман инициировал внеочередное заседание правления, где было принято решение об отставке Бруххагена и Тодта. Временно руководить клубом будет член совета директоров Франк Веттштайн."После детального анализа общей ситуации мы решили сделать этот шаг и теперь начинаем работу по перестройке клуба. Хериберт Бруххаген всегда защищал интересы клуба. Он был очень заинтересован в том, чтобы "Гамбург" преодолел нынешний кризис", - сказал Хоффман.