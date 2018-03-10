Гвардиола за желтую ленту оштрафован на 20 тысяч фунтов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оштрафован на 20 тысяч фунтов.Футбольная ассоциация Англии применила такие санкции в отношении 47-летнего специалиста за ношение желтой ленточки в поддержку каталонских политзаключенных.В заявлении FA сказано, что ношение ленты несет в себе политический сигнал.Глава Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн ранее назвал политическим символом желтую ленточку Гвардиолы и сравнил ее с религиозными символами и свастикой. Позже он извинился за эти высказывания.