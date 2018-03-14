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Американский бизнесмен хочет создать лигу из лучших футбольных клубов Европы

Американский бизнесмен Стивен Росс готовит проект европейской футбольной суперлиги.

По информации немецкого издания Bild, ведет по этому поводу переговоры с ведущими европейскими клубами.

Известно, что американец планирует пригласить "Баварию" и дортмундскую "Боруссию". Всего в турнире примут участие 24 команды. В новой лиге не будет правила финансового фэйр-плей.

"Газета.ру"
Сегодня, 02:02
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