Американский бизнесмен хочет создать лигу из лучших футбольных клубов Европы

Американский бизнесмен Стивен Росс готовит проект европейской футбольной суперлиги.По информации немецкого издания Bild, ведет по этому поводу переговоры с ведущими европейскими клубами.Известно, что американец планирует пригласить "Баварию" и дортмундскую "Боруссию". Всего в турнире примут участие 24 команды. В новой лиге не будет правила финансового фэйр-плей.