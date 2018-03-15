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СМИ: Неймар одобрил переход в "Реал", он "сыт по горло" жизнью в Париже

"Реал" намерен завершить трансфер нападающего "ПСЖ" Неймара до ЧМ-2018, передает AS.

Сообщается, что бразилец уже дал одобрения на переход в "Королевский клуб", так как "сыт по горло" чемпионатом Франции и жизнью в Париже. Неймар заявил своему окружению, что пять месяцев жизни в столице Франции прошли, как пять лет.

Представители "Реала" уже провели встречу с отцом футболиста по поводу трансфера его сына. Одну из ключевых ролей в заманивании Неймара в "Реал" сыграл футболист мадридского клуба и сборной Бразилии Марсело. Считается, что сделку по переходу бразильца в "Реал" будет достаточно тяжело осуществить.

Р-Спорт
Теги: Неймар ПСЖ Реал
Сегодня, 09:46
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№1 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 10:54) #
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Да он ах7ел
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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