СМИ: Неймар одобрил переход в "Реал", он "сыт по горло" жизнью в Париже

"Реал" намерен завершить трансфер нападающего "ПСЖ" Неймара до ЧМ-2018, передает AS.Сообщается, что бразилец уже дал одобрения на переход в "Королевский клуб", так как "сыт по горло" чемпионатом Франции и жизнью в Париже. Неймар заявил своему окружению, что пять месяцев жизни в столице Франции прошли, как пять лет.Представители "Реала" уже провели встречу с отцом футболиста по поводу трансфера его сына. Одну из ключевых ролей в заманивании Неймара в "Реал" сыграл футболист мадридского клуба и сборной Бразилии Марсело. Считается, что сделку по переходу бразильца в "Реал" будет достаточно тяжело осуществить.