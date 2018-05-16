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Полузащитник "Барселоны" не хочет возвращаться в клуб из аренды

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара, выступающий на правах аренды за "Интер", не хочет возвращаться в каталонский клуб.

"Он очень счастлив в "Интере", мы надеемся остаться в Милане. Теперь клубам надо найти решение.

Тем не менее, мы хотели бы, чтобы "Интер" озвучил свою позицию как можно скорее, чтобы у нас было время изучить сложившуюся ситуацию и помочь сделать так, чтобы Рафинья остался в Италии. Мы не хотим все начинать с нуля", - цитирует отца игрока "Газета.Ru" со ссылкой на Tuttosport.
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