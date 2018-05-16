Патрик Виейра расстроен, что переговоры с "Арсеналом" были символическими

Бывший капитан "Арсенала" Патрик Виейра расстроен тем, что переговоры с "канонирами" стали лишь символическим жестом со стороны клуба, сообщает Sky Sports.41-летний француз назывался в числе возможных преемников Арсена Венгера на посту главного тренера команды, однако после общения с руководством клуба Виейра почувствовал, что звонок ему был лишь символическим жестом.Фаворитом на должность главного тренера "Арсенала" остается ассистент главного тренера "Манчестер Сити" Микель Артета.