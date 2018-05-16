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Патрик Виейра расстроен, что переговоры с "Арсеналом" были символическими

Бывший капитан "Арсенала" Патрик Виейра расстроен тем, что переговоры с "канонирами" стали лишь символическим жестом со стороны клуба, сообщает Sky Sports.

41-летний француз назывался в числе возможных преемников Арсена Венгера на посту главного тренера команды, однако после общения с руководством клуба Виейра почувствовал, что звонок ему был лишь символическим жестом.

Фаворитом на должность главного тренера "Арсенала" остается ассистент главного тренера "Манчестер Сити" Микель Артета.

Советский спорт
Теги: Арсенал
Сегодня, 12:26
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(1)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:25) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Если звонить не "символически", то никаких Арсеналов не напасешься.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 14:02) #
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  •  (1)

Лучше сразу Аршавина ! Что за идиотизм устраивает Арсенал ?
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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