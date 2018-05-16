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Давид Сильва поблагодарил врачей за спасение сына

В семье полузащитника "Манчестер Сити" Давида Сильвы боровшийся за жизнь его сын пошел на поправку.

"Мы наконец возвращаемся домой! Мы будем вечно благодарны врачам детского отделения интенсивной терапии в больнице Каса-де-Салуд за их профессионализм и гуманное лечение в эти пять долгих месяцев. Просто спасибо!" - написал испанец в твиттере.

В январе Сильва сообщил, что его сын родился недоношенным и борется за жизнь каждый день. Игроку пришлось регулярно летать в Испанию, из-за чего он был вынужден пропускать игры "горожан" во второй части сезона.

Газета.Ru
Теги: Сильва
Сегодня, 13:46
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