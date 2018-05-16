"Милан" проявляет интерес к Алессандро Флоренци

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци может стать игроком "Милана", информирует Gazzetta dello Sport.Сообщается, в что "Милане" 27-летнему футболисту обещают предложить более лучшие финансовые условия.В минувшем сезоне полузащитник провел в чемпионате Италии 31 матч, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач