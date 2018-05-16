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"Милан" проявляет интерес к Алессандро Флоренци

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци может стать игроком "Милана", информирует Gazzetta dello Sport.

Сообщается, в что "Милане" 27-летнему футболисту обещают предложить более лучшие финансовые условия.

В минувшем сезоне полузащитник провел в чемпионате Италии 31 матч, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач
Теги: Милан Рома Трансферы
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