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"Рома" подшутила над отсутствием системы видеоповторов в Лиге чемпионов

"Рома" опубликовала шутку по поводу отсутствия системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов.

Официальный твиттер "волков" выложил видео шуточного содержания о необходимости использования VAR судьями в еврокубках.

На видеозаписи аргентинский полузащитник "Ромы" Диего Перотти ставит подножку мальчику на разминке перед матчем. Далее следует фрагмент из матча итальянской Серии A, где был использован видеоповтор, а затем рефери показывает красную карточку Перотти.

В международных европейских турнирах у судей нет возможности воспользоваться VAR, в отличие от итальянских арбитров.



"Газета.ру"
Теги: Рома
Сегодня, 22:22
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№1 Написал: s.o.b. (Сегодня, 22:47) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Интересно получилось smile
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
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