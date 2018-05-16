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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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"Рома" подшутила над отсутствием системы видеоповторов в Лиге чемпионов
"Рома" опубликовала шутку по поводу отсутствия системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов.
Официальный твиттер "волков" выложил видео шуточного содержания о необходимости использования VAR судьями в еврокубках.
На видеозаписи аргентинский полузащитник "Ромы" Диего Перотти ставит подножку мальчику на разминке перед матчем. Далее следует фрагмент из матча итальянской Серии A, где был использован видеоповтор, а затем рефери показывает красную карточку Перотти.
В международных европейских турнирах у судей нет возможности воспользоваться VAR, в отличие от итальянских арбитров.
"Газета.ру"
Официальный твиттер "волков" выложил видео шуточного содержания о необходимости использования VAR судьями в еврокубках.
На видеозаписи аргентинский полузащитник "Ромы" Диего Перотти ставит подножку мальчику на разминке перед матчем. Далее следует фрагмент из матча итальянской Серии A, где был использован видеоповтор, а затем рефери показывает красную карточку Перотти.
В международных европейских турнирах у судей нет возможности воспользоваться VAR, в отличие от итальянских арбитров.
This is why VAR is needed in the @ChampionsLeague... ?????#ASRoma #UCL ? @D_10Perotti pic.twitter.com/BHoFfJnEXX— AS Roma English (@ASRomaEN) May 15, 2018
"Газета.ру"
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