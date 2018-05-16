"Рома" подшутила над отсутствием системы видеоповторов в Лиге чемпионов

"Рома" опубликовала шутку по поводу отсутствия системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов.Официальный твиттер "волков" выложил видео шуточного содержания о необходимости использования VAR судьями в еврокубках.На видеозаписи аргентинский полузащитник "Ромы" Диего Перотти ставит подножку мальчику на разминке перед матчем. Далее следует фрагмент из матча итальянской Серии A, где был использован видеоповтор, а затем рефери показывает красную карточку Перотти.В международных европейских турнирах у судей нет возможности воспользоваться VAR, в отличие от итальянских арбитров.