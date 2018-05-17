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Диего Симеоне выиграл 8-й трофей в карьере
В финале Лиги Европы "Атлетико" одержал победу над "Марселем" (3:0).
Таким образом, главный тренер мадридцев Диего Симеоне выиграл 8-й трофей в карьере. Аргентинец в качестве тренера дважды выигрывал чемпионат Аргентины. С "Атлетико" 48-летний аргентинец теперь завоевал шесть трофеев: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, дважды Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
Таким образом, главный тренер мадридцев Диего Симеоне выиграл 8-й трофей в карьере. Аргентинец в качестве тренера дважды выигрывал чемпионат Аргентины. С "Атлетико" 48-летний аргентинец теперь завоевал шесть трофеев: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, дважды Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
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