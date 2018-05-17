Нападающий "Кальяри" дисквалифицирован в ходе допинг-скандала

Нападающий "Кальяри"Жоао Педро отстранен от спортивной деятельности на шесть месяцев за употребление допинга.По информации агенства AP, в марте Педро получил временную дисквалификацию после двух положительных допинг-проб, которые были взяты в преддверии матча с "Кьево" в феврале 2018 года.Футболист заявлял, что гидрохлоротиазид, употребление которого запрещено, попал в его организм из-за невнимательности одного из врачей команды.Приговор в отношении Педро был смягчен до шести месяцев, несмотря на требования прокурора отстранить футболиста на четыре года.