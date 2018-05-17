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Нападающий "Кальяри" дисквалифицирован в ходе допинг-скандала

Нападающий "Кальяри"Жоао Педро отстранен от спортивной деятельности на шесть месяцев за употребление допинга.

По информации агенства AP, в марте Педро получил временную дисквалификацию после двух положительных допинг-проб, которые были взяты в преддверии матча с "Кьево" в феврале 2018 года.

Футболист заявлял, что гидрохлоротиазид, употребление которого запрещено, попал в его организм из-за невнимательности одного из врачей команды.

Приговор в отношении Педро был смягчен до шести месяцев, несмотря на требования прокурора отстранить футболиста на четыре года.

"Газета.ру"
Теги: Кальяри
Сегодня, 03:21
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 04:49) #
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Болеет за:
ЦСКА
А Шарапову отстранили за мельдоний на 1 год 8 месяцев, причём через 2 месяца доказали его бесполезность.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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