"Зенит" готов заплатить 50 млн евро за Найнгголана

"Зенит" готов серьезно потратиться и приобрести центрального полузащитника итальянской "Ромы" и сборной Бельгии Раджу Найнгголана.По сообщениям итальянских СМИ, полузащитник "Ромы" Найнгголан может продолжить карьеру в России. На следующей неделе "Зенит" планирует начать первый раунд переговоров с римским клубом.Возможный переход бельгийца эксперты оценивают в €50 млн. В 2017 году сине-бело-голубые уже приобретали игрока "Ромы". Это был аргентинский полузащитник Леандро Паредес.