Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104455
КБ-Гостевая 26551
Политика и события в стране и мире 3954
Ситуация на юго-востоке Украины 119234
Ростовские футбольные новости 547
Отдых в Крыму. 171
Баги сайта и форума 544
Курилка 1510

Новости партнеров

"Зенит" готов заплатить 50 млн евро за Найнгголана

"Зенит" готов серьезно потратиться и приобрести центрального полузащитника итальянской "Ромы" и сборной Бельгии Раджу Найнгголана.

По сообщениям итальянских СМИ, полузащитник "Ромы" Найнгголан может продолжить карьеру в России. На следующей неделе "Зенит" планирует начать первый раунд переговоров с римским клубом.

Возможный переход бельгийца эксперты оценивают в €50 млн. В 2017 году сине-бело-голубые уже приобретали игрока "Ромы". Это был аргентинский полузащитник Леандро Паредес.

"Газета.ру"
Теги: Наингголан Рома Зенит Трансферы
Сегодня, 18:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
26
(4)
№26 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 20:45) #
  • -1
  •  (1)

да с чего вы взяли то что тренера нет, я сам сегодн у офиса газпрома венгера видел


--------------------
АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
№25 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 20:13) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Что за фигня, еще тренера нет...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№24 Написал: Alter ego (Сегодня, 20:13) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Нам все равно, сколько что стоит, до тех пор, пока оно ничего нам не стоит. С.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№23 Написал: Мацолла (Сегодня, 20:12) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: SaintPiter777
Ещё тренера нет,а мы уже покупаем)))))


мы- это ты и еще кто?
Регистрация: 25.09.2016 [жалоба]
№22 Написал: BlackRabbitRus (Сегодня, 20:04) #
  • +1
  •  (3)

Наинголан 30тилетний за 50 лямов?завязовайте бред нести!
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
№21 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 19:50) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Русфутбол, вы перестройте движок, чтобы было видно автора и вот таких желтушников можно было сразу не читать. Стратегия на хайповые школолоновости может и будет брать определённую аудиторию, но не поднимет вас выше.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№20 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 19:34) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ещё тренера нет,а мы уже покупаем)))))
Регистрация: 29.08.2012 [жалоба]
№19 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 19:33) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Победоносный Зенит
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
а вы говорите бюджет урежут..
админресурс поможет, а то который год позорятся..
ещё лямиков 100 потратят в этом году..
аргентинцы ведь разбегутся smirk

Ну,а вы ещё 10 Рош прикупите и будет вам чернож...е счастье.

Ну вы то с педерастом из Ромы в жопе...)))
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№18 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:28) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
гол?найн гол!


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№17 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:27) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
дебилы России (с)

Спасибо, но нет, товары вашей фирмы меня не интересуют.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№16 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:27) #
  • 0
  •  (4)
online

Бред полный
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№15 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:16) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:11) #Не нравится0Нравится (0)
online
Болеет за:
«Спартак»

Интересно это решение Фурсенко или "Зенита"?
Это решение утки, серой.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№14 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 19:15) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
а вы говорите бюджет урежут..
админресурс поможет, а то который год позорятся..
ещё лямиков 100 потратят в этом году..
аргентинцы ведь разбегутся smirk

Ну,а вы ещё 10 Рош прикупите и будет вам чернож...е счастье.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:13) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Ему 30-ник. Фейк.

Именно!!!
Для свиней писано, сейчас новостное затишье, а им запор противопоказан, вот и придумали для облегчения.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№12 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 19:11) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
кря-кря)))
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№11 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:11) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
сезон отстрела уток открыт


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№10 Написал: dvdw (Сегодня, 19:09) #
  • +5
  •  (5)

Это х...ня. У нас в Беларуси, где зарплата у людей 200 долларов,Брест марадону подписал,а здесь газ и нефть реками и озерами,коробок спичек Наиголлан для Газпрома
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№9 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 19:09) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
дебилы России (с)
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:05) #
  • -4
  •  (6)
online

Ну, конечно, пора восстанавливать. Опорника нет - раз; плеймейкара нет - два. Что-то неладное на флангах.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№7 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 19:04) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Семак попросил smile
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:02) #
  • +2
  •  (14)

а вы говорите бюджет урежут..
админресурс поможет, а то который год позорятся..
ещё лямиков 100 потратят в этом году..
аргентинцы ведь разбегутся smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№5 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 18:56) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Без гл. тренера Наинголана покупать, ну-ну smile
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№4 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 18:55) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Раджа конечно топовый игрок, но его возраст, характер и образ жизни могут привести к провалу
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:50) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ему 30-ник. Фейк.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 18:49) #
  • +7
  •  (7)
online

Началось...
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:48) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну это точно не под Семака.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.