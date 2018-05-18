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Гризманн объявит о своем уходе из "Атлетико" на следующей неделе

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн объявит о своем уходе из команды на следующей неделе, передает Sport.es.

Французский форвард провел свой последний матч за мадридцев в финале Лиги Европы. Гризманн расскажет о своих дальнейших планах до чемпионата мира-2018.

Газета.Ru
Теги: Гризманн Атлетико
Сегодня, 13:59
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