Гризманн объявит о своем уходе из "Атлетико" на следующей неделе

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн объявит о своем уходе из команды на следующей неделе, передает Sport.es.Французский форвард провел свой последний матч за мадридцев в финале Лиги Европы. Гризманн расскажет о своих дальнейших планах до чемпионата мира-2018.