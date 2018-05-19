Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104471
Ситуация на юго-востоке Украины 119236
КБ-Гостевая 26561
Политика и события в стране и мире 3960
Ростовские футбольные новости 547
Отдых в Крыму. 171
Баги сайта и форума 544
Курилка 1510

Новости партнеров

"Парма" вернулась в Серию А после трех лет банкротства

"Парма" оформила выход в высший дивизион итальянской футбольной лиги.

В заключительном туре Серии Б "крестоносцы" взяли верх над "Специей". Таким образом, в активе «Пармы» по итогам сезона оказалось 72 очка, что позволило команде занять вторую строчку турнирной таблицы и завоевать прямую путевку в Серию А.

22 июня 2015 года "Парма" была объявлена банкротом и вылетела в низший итальянский дивизион.

"Газета.ру"
Теги: Парма
Сегодня, 04:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.