"Парма" вернулась в Серию А после трех лет банкротства

"Парма" оформила выход в высший дивизион итальянской футбольной лиги.В заключительном туре Серии Б "крестоносцы" взяли верх над "Специей". Таким образом, в активе «Пармы» по итогам сезона оказалось 72 очка, что позволило команде занять вторую строчку турнирной таблицы и завоевать прямую путевку в Серию А.22 июня 2015 года "Парма" была объявлена банкротом и вылетела в низший итальянский дивизион.