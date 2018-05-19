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Пауло Дибала - Буффону: я буду скучать по тебе
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что будет скучать по вратарю команды Джанлуиджи Буффону.
"100 матчей вместе. 1040 дней, улыбок, радостных моментов, слез, объятий. Ты так многому научил меня, ты был моим капитаном, с которым я достиг всего, что мне удалось в футболе на данный момент. Я желаю тебе всего наилучшего в будущем, мой капитан. Я буду скучать по тебе. А теперь давай еще раз получим удовольствие вместе", - написал Дибала.
"100 матчей вместе. 1040 дней, улыбок, радостных моментов, слез, объятий. Ты так многому научил меня, ты был моим капитаном, с которым я достиг всего, что мне удалось в футболе на данный момент. Я желаю тебе всего наилучшего в будущем, мой капитан. Я буду скучать по тебе. А теперь давай еще раз получим удовольствие вместе", - написал Дибала.
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