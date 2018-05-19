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"Ювентус" обыграл "Верону" в последнем матче Буффона

"Ювентус" дома обыграл "Верону" (2:1) в матче 38-го тура чемпионата Италии.

Серия А

38-й тур

"Ювентус" - "Верона" - 2:1 (0:0)

Голы: Ругани, 49 (1:0). Пьянич, 52 (2:0). Черчи, 76 (2:1).

Нереализованный пенальти: Лихтштайнер, 85.
Теги: Ювентус Верона
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