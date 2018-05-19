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"Челси" - "МЮ": стартовые составы на финал Кубка Англии

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" объявили стартовые составы на финальный матч Кубка Англии.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Бакайоко, Алонсо, Азар, Жиру.

Запасные: Кабальеро, Дзаппакоста, Чалоба, Виллиан, Баркли, Педро, Мората.

"МЮ": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Янг, Матич, Эррера, Погба, Лингард, Алексис, Рашфорд.

Запасные: Ромеро, Бейи, Дармиан, Мактоминай, Мата, Марсьяль, Лукаку.
Теги: Манчестер Юнайтед Челси
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