Кот-д'Ивуар пожаловался на ФИФА в CAS

Федерация футбола Кот-д'Ивуара (FIF) подала жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на ФИФА. Международная федерация в четверг приостановила выплаты FIF в связи с проблемами, выявленными при аудите.В FIF подчеркивают, что ФИФА необъективно относятся к ним и в последнее время проводит очень много аудиторских проверок. Организация отмечает, что всегда выполняла требования ФИФА.