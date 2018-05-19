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Кот-д'Ивуар пожаловался на ФИФА в CAS

Федерация футбола Кот-д'Ивуара (FIF) подала жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на ФИФА. Международная федерация в четверг приостановила выплаты FIF в связи с проблемами, выявленными при аудите.

В FIF подчеркивают, что ФИФА необъективно относятся к ним и в последнее время проводит очень много аудиторских проверок. Организация отмечает, что всегда выполняла требования ФИФА.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 20:05
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