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Миралем Пьянич: Буффон - один из величайших игроков в истории футбола
Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич поделился мнением о вратаре Джанлуиджи Буффоне, который завершил свое выступление за туринский клуб.
"Мы завершили этот сезон победой. Седьмой Скудетто стал лучшим, так как было многое необыкновенное. Я надеюсь, что мы выиграем Лигу чемпионов в течение следующих нескольких лет. "Ювентус" стремится к этому. Буффон - один из величайших игроков в истории футбола. Я еще не знаю, уходит ли он из футбола, но он покидает "Ювентус". Мы будем скучать по нему", - цитирует Пьянича Football Italia.
"Мы завершили этот сезон победой. Седьмой Скудетто стал лучшим, так как было многое необыкновенное. Я надеюсь, что мы выиграем Лигу чемпионов в течение следующих нескольких лет. "Ювентус" стремится к этому. Буффон - один из величайших игроков в истории футбола. Я еще не знаю, уходит ли он из футбола, но он покидает "Ювентус". Мы будем скучать по нему", - цитирует Пьянича Football Italia.
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