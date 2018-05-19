Миралем Пьянич: Буффон - один из величайших игроков в истории футбола

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич поделился мнением о вратаре Джанлуиджи Буффоне, который завершил свое выступление за туринский клуб."Мы завершили этот сезон победой. Седьмой Скудетто стал лучшим, так как было многое необыкновенное. Я надеюсь, что мы выиграем Лигу чемпионов в течение следующих нескольких лет. "Ювентус" стремится к этому. Буффон - один из величайших игроков в истории футбола. Я еще не знаю, уходит ли он из футбола, но он покидает "Ювентус". Мы будем скучать по нему", - цитирует Пьянича Football Italia.