Альфонс Ареоля: я достоин быть основным вратарем "ПСЖ"

Вратарь "ПСЖ" Альфонс Ареоля рассказал, что готов покинуть клуб, если не будет основным голкипером."Я думаю, этот сезон показал, что я достоин быть основным вратарем. О будущем подумаю после ЧМ-2018. Я не знаю намерений руководства клуба.Если мне дадут шанс остаться в команде, я приму его без колебаний. Но это при условии, что и дальше буду игроком основы. Потому что, если я не останусь номером один, то не будет смысла оставаться", - цитирует футболиста Le Parisien.