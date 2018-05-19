Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119249
Mузыка 5705
Политика и события в стране и мире 3966
КБ-Гостевая 26569
Отдых в Крыму. 172
Зенит 104471
Ростовские футбольные новости 547
Баги сайта и форума 544

Новости партнеров

Альфонс Ареоля: я достоин быть основным вратарем "ПСЖ"

Вратарь "ПСЖ" Альфонс Ареоля рассказал, что готов покинуть клуб, если не будет основным голкипером.

"Я думаю, этот сезон показал, что я достоин быть основным вратарем. О будущем подумаю после ЧМ-2018. Я не знаю намерений руководства клуба.

Если мне дадут шанс остаться в команде, я приму его без колебаний. Но это при условии, что и дальше буду игроком основы. Потому что, если я не останусь номером один, то не будет смысла оставаться", - цитирует футболиста Le Parisien.
Теги: ПСЖ
Сегодня, 21:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 22:15) #
  • -1
  •  (1)

Будь Альфонсом, сиди на банке, получай зарплату!
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.