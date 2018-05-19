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Гендиректор "Ювентус": переход Мораты невозможен

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта сообщил, что форвард Альваро Мората не вернется в клуб.

"Мората всегда выражал искреннюю признательность ”Ювентусу” и городу Турину. Но это очень дорогой трансфер, поэтому его вернуть практически невозможно.

Эмре Джан? Я очень оптимистичен по данному трансферу Вы можете прочитать мою улыбку", - цитирует Маротту Mediaset Premium.
Теги: Мората Ювентус
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