Бывшая жена Буффона обрадовалась уходу вратаря из "Ювентуса"

Бывшая жена вратаря туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона Алена Шередова поделилась эмоциями от ухода голкипера из команды."Буффон ушел? Теперь я снова могу болеть за "Ювентус". С еще большей страстью.Я узнала о его изменах по радио, когда ехала к парикмахеру. К счастью, я не попала в аварию. После всего того, что между нами было, он очень холодно отзывается обо мне", — цитирует Шередову La Gazzetta dello Sport.Супруги поженились в 2011 году, но уже в 2014-м они развелись.