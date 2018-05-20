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Бывшая жена Буффона обрадовалась уходу вратаря из "Ювентуса"

Бывшая жена вратаря туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона Алена Шередова поделилась эмоциями от ухода голкипера из команды.

"Буффон ушел? Теперь я снова могу болеть за "Ювентус". С еще большей страстью.

Я узнала о его изменах по радио, когда ехала к парикмахеру. К счастью, я не попала в аварию. После всего того, что между нами было, он очень холодно отзывается обо мне", — цитирует Шередову La Gazzetta dello Sport.

Супруги поженились в 2011 году, но уже в 2014-м они развелись.

"Газета.ру"
Теги: Ювентус Буффон
Сегодня, 10:46
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(1)
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:26) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Грязь полилась. Вот не могут люди ,без того чтобы не выносить сор из избы. Как так!? Потому что буфон известный ,а ты нет? И причем здесь он ушел и теперь я могу болеть за Ювентус!? Если ты настоящий болельщик,то ты болеешь за команду ,а не за отдельную личность.

Это лишь повод напомнить о себе и получить ещё больше подписчиков в условном Instagram.
В России тоже такая имеется (бывшая жена Тарасова).
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: didiki Москва (Сегодня, 11:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Грязь полилась. Вот не могут люди ,без того чтобы не выносить сор из избы. Как так!? Потому что буфон известный ,а ты нет? И причем здесь он ушел и теперь я могу болеть за Ювентус!? Если ты настоящий болельщик,то ты болеешь за команду ,а не за отдельную личность.


Согласен, что сор не стоит выносить.
Но, это последствия поступков Буффона: всё-таки измены рушат жизнь и нет ничего удивительного в том, что говорит бывшая жена


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Болею за Спартак
Регистрация: 23.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:06) #
  • -1
  •  (1)

Грязь полилась. Вот не могут люди ,без того чтобы не выносить сор из избы. Как так!? Потому что буфон известный ,а ты нет? И причем здесь он ушел и теперь я могу болеть за Ювентус!? Если ты настоящий болельщик,то ты болеешь за команду ,а не за отдельную личность.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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