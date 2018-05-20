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"Вильярреал" продлил контракт с главным тренером

Главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха продлил контракт с клубом. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Прежний договор 40-летнего специалиста истекал по окончании этого сезона. Помощники испанца также продлили свои соглашения.
Теги: Вильярреал
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