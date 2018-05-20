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Маттиа Де Шильо: первое чемпионство никогда не забывается

Защитник "Ювентуса" Маттиа Де Шильо отметил, что никогда не забудет этот сезон, так как впервые в своей карьере выиграл скудетто.

"Первое чемпионство никогда не забывается!" - написал итальянский футболист в твиттере.

Теги: Ювентус
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