Тибо Куртуа: если "Челси" хочет стремиться к вершине, то должен укрепить состав

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа рассказал, что определился со своим будущим по окончании чемпионата мира."Посмотрим, что произойдет после чемпионата мира. Как я уже говорил последнее время, после чемпионата мира увидим, буду ли я игроком "Челси" в следующем сезоне.Думаю, если "Челси" хочет стремиться к вершине, то должен укрепить состав. Думаю, что трансферный рынок стал довольно сумасшедшим. Не сомневаюсь, что клуб примет правильное решение", - цитирует Куртуа Sky Sports.