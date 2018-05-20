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Тибо Куртуа: если "Челси" хочет стремиться к вершине, то должен укрепить состав

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа рассказал, что определился со своим будущим по окончании чемпионата мира.

"Посмотрим, что произойдет после чемпионата мира. Как я уже говорил последнее время, после чемпионата мира увидим, буду ли я игроком "Челси" в следующем сезоне.

Думаю, если "Челси" хочет стремиться к вершине, то должен укрепить состав. Думаю, что трансферный рынок стал довольно сумасшедшим. Не сомневаюсь, что клуб примет правильное решение", - цитирует Куртуа Sky Sports.
Теги: Куртуа Челси
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