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Томас Тухель: не боюсь управлять командой такого масштаба, как "ПСЖ"

Новый главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился впечатлениями после назначения на новую должность.

"Хотел бы поблагодарить клуб за доверие. С нетерпением жду момента, когда смогу начать работу. С первой встречи с руководством "ПСЖ" почувствовал, как меня хотели здесь видеть. Очень этому рад. Я и мои помощники здесь для того, чтобы побеждать. Хочу видеть команду, играющую в атакующей манере. В нашем распоряжении фантастические футболисты. Хочу, чтобы для игроков нашей команды абсолютно каждая игра имела одинаково важное значение. Я не боюсь управлять командой такого масштаба", - цитирует Тухеля пресс-служба клуба.
Теги: Тухель ПСЖ
Вчера, 22:32
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