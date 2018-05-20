Томас Тухель: не боюсь управлять командой такого масштаба, как "ПСЖ"

Новый главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился впечатлениями после назначения на новую должность."Хотел бы поблагодарить клуб за доверие. С нетерпением жду момента, когда смогу начать работу. С первой встречи с руководством "ПСЖ" почувствовал, как меня хотели здесь видеть. Очень этому рад. Я и мои помощники здесь для того, чтобы побеждать. Хочу видеть команду, играющую в атакующей манере. В нашем распоряжении фантастические футболисты. Хочу, чтобы для игроков нашей команды абсолютно каждая игра имела одинаково важное значение. Я не боюсь управлять командой такого масштаба", - цитирует Тухеля пресс-служба клуба.