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"Барселона" в последнем матче Андреса Иньесты обыграла "Реал Сосьедад"

"Барселона" дома обыграла "Реал Сосьедад" (1:0) в матче 38-го тура чемпионата Испании.

Эта встреча стала последней в составе сине-гранатовых для капитана сине-гранатовых Андреса Иньесты.

Чемпионат Испании

38 тур

"Барселона" – "Реал Сосьедад" 1:0

Голы: Коутиньо, 57

"Барселона": Штеген, Семеду, Альба, Пике, Мина, Бускетс, Коутиньо (Месси, 67), Ракитич, Иньеста (Алькасер, 82), Суарес, Дембеле (Суарес, 53)

"Реал Сосьедад": Мойя, Элустондо (Арсальюс, 71), Белья, Навас, Льоренте, Сурутуса (Прието, 89), Янузай (Каналес, 62), Ильяраменди, Оярсабаль, Жозе, Хуанми

Предупреждения: Навас, 42, Суарес, 43, Янузай, 53, Альба, 72, Ракитич, 75
Теги: Барселона Реал
Вчера, 23:51
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