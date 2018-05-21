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Бывший полузащитник сборной Франции Патрик Виейра может возглавить "Ниццу"

Как сообщает L’Equipe, президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер вместе с генеральным директором Жюльеном Фурнье отправился в Нью-Йорк на переговоры с легендой лондонского "Арсенала" - Патриком Виейра, который возглавляет "Нью-Йорк Сити".

Ранее стало известно, что главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр покинет команду. Он должен возглавить дортмундскую "Боруссию".
Теги: Виейра Ницца
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