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Буффон станет первым новичком "ПСЖ" в межсезонье
Джанлуиджи Буффон ведет переговоры с "ПСЖ". Как сообщает Sky Italia, уже в среду, 23 мая может быть объявлено о подписании контракта.
Напомним, что Буффон объявил об уходе из "Ювентуса" по окончании сезона, но еще не принял решение, продолжит ли карьеру в принципе. Ранее в "ПСЖ" отмечали, что основным вратарем команды на следующий сезон в любо случае будет Альфонс Ареола.
Напомним, что Буффон объявил об уходе из "Ювентуса" по окончании сезона, но еще не принял решение, продолжит ли карьеру в принципе. Ранее в "ПСЖ" отмечали, что основным вратарем команды на следующий сезон в любо случае будет Альфонс Ареола.
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