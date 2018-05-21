Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104478
Политика и события в стране и мире 3993
Баги сайта и форума 548
Ситуация на юго-востоке Украины 119268
КБ-Гостевая 26575
Mузыка 5709
Отдых в Крыму. 172
Ростовские футбольные новости 547

Новости партнеров

Буффон станет первым новичком "ПСЖ" в межсезонье

Джанлуиджи Буффон ведет переговоры с "ПСЖ". Как сообщает Sky Italia, уже в среду, 23 мая может быть объявлено о подписании контракта.

Напомним, что Буффон объявил об уходе из "Ювентуса" по окончании сезона, но еще не принял решение, продолжит ли карьеру в принципе. Ранее в "ПСЖ" отмечали, что основным вратарем команды на следующий сезон в любо случае будет Альфонс Ареола.
Теги: Буффон ПСЖ
Сегодня, 15:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.