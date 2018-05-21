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Унаи Эмери ведет переговоры с "Арсеналом"

Бывший главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери, который покинул клуб лиги 1 по окончании сезона, ведет переговоры с "Арсеналом".

Как сообщает Sky Sports, 46-летний специалист сейчас находится в Лондон, где встречается с представителями "канониров", ищущих нового главного тренера после ухода Арсена Венгера.

Интерес к Эмери также проявлял его бывший клуб "Севилья" и "Реал Сосьедад".
Теги: Арсенал Эмери Венгер
Сегодня, 15:29
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№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
В Зенит его) Может Игрочишку из аренды вернёт))


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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