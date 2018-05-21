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Унаи Эмери ведет переговоры с "Арсеналом"
Бывший главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери, который покинул клуб лиги 1 по окончании сезона, ведет переговоры с "Арсеналом".
Как сообщает Sky Sports, 46-летний специалист сейчас находится в Лондон, где встречается с представителями "канониров", ищущих нового главного тренера после ухода Арсена Венгера.
Интерес к Эмери также проявлял его бывший клуб "Севилья" и "Реал Сосьедад".
Как сообщает Sky Sports, 46-летний специалист сейчас находится в Лондон, где встречается с представителями "канониров", ищущих нового главного тренера после ухода Арсена Венгера.
Интерес к Эмери также проявлял его бывший клуб "Севилья" и "Реал Сосьедад".
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