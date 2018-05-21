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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Александр Глеб: вероятно, Марадоне заплатили, чтобы он пару раз появился в Бресте
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб прокомментировал назначение Диего Марадоны председателем правления брестского "Динамо".
"Я довольно спокойно отнесся. Для имиджа и популяризации футбола в Белоруссии, рекламы – это просто здорово. Такой человек к нам едет! К нашему виду спорта, думаю, повысится интерес со стороны болельщиков. Однако я считаю приглашение Марадоны просто пиар-ходом. Не думаю, что Марадона будет тут работать. Дай бог, чтобы я ошибался. Время покажет. Склоняюсь к тому, что Брест пошел на такую пиар-акцию. Не более. Наверное, великому аргентинцу заплатили, чтобы он появился в Бресте. Один раз или пару раз. Не более. Было бы здорово, если бы он постоянно работал в брестском "Динамо". Я только "за", - цитирует Глеба "Спорт-Экспресс".
"Я довольно спокойно отнесся. Для имиджа и популяризации футбола в Белоруссии, рекламы – это просто здорово. Такой человек к нам едет! К нашему виду спорта, думаю, повысится интерес со стороны болельщиков. Однако я считаю приглашение Марадоны просто пиар-ходом. Не думаю, что Марадона будет тут работать. Дай бог, чтобы я ошибался. Время покажет. Склоняюсь к тому, что Брест пошел на такую пиар-акцию. Не более. Наверное, великому аргентинцу заплатили, чтобы он появился в Бресте. Один раз или пару раз. Не более. Было бы здорово, если бы он постоянно работал в брестском "Динамо". Я только "за", - цитирует Глеба "Спорт-Экспресс".
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