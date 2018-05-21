"Вольфсбург" сохранил место в бундеслиге

"Вольфсбург" на выезде обыграл "Хольштайн" в ответном переходном матче за право выступать в бундеслиге - 1:0.Из бундеслиги вылетели "Кельн" и "Фрайбург". Вышли в сильнейший дивизион "Фортуна" и "Нюрнберг".