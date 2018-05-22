Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4002
КБ-Гостевая 26579
Ситуация на юго-востоке Украины 119270
Зенит 104493
Курилка 1511
Баги сайта и форума 548
Mузыка 5709
Отдых в Крыму. 172

Новости партнеров

Андрес Иньеста: я пришел в "Барселону" мальчиком, а ухожу мужчиной

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста поделился эмоциями после последнего матча за каталонский клуб.

"Сегодня трудный день, но это чудесные 22 года. Гордость и удовольствие защищать и представлять эту эмблему, лучшую в мире. Спасибо всем моим товарищам по команде, всем и каждому. Я буду скучать по всем очень сильно. Спасибо фанатам, за всю вашу любовь, за все, что заставили чувствовать меня с того момента как я пришел сюда мальчиком, а ухожу мужчиной. Вы навсегда в моем сердце", - цитирует Иньесту Goal.com.
Теги: Иньеста Барселона
Сегодня, 01:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.