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Corriere dello Sport: Маттео Дармиан переходит в "Ювентус"

Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан в ближайшее время вернется в Италию.

По информации Corriere dello Sport"Ювентус" заплатит за 28-летнего футболиста около 13 миллионов евро.
Теги: Дармиан Ювентус Манчестер Юнайтед
Сегодня, 08:00
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