Corriere dello Sport: Маттео Дармиан переходит в "Ювентус"

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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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ВВС: Унаи Эмери возглавит "Арсенал" (5)
ВВС: Унаи Эмери возглавит "Арсенал" (5)
Вчера, 23:48
"Арсенал" объявил об уходе из команды Санти Касорлы
"Арсенал" объявил об уходе из команды Санти Касорлы
Вчера, 23:28
"Вольфсбург" сохранил место в бундеслиге (1)
"Вольфсбург" сохранил место в бундеслиге (1)
Вчера, 23:25
Агент Сарри: мы не получали предложений от "Зенита" (2)
Агент Сарри: мы не получали предложений от "Зенита" (2)
Вчера, 23:05
Георгий Джикия: человек может критиковать мои действия, когда знает футбол хотя бы на 15% (5)
Георгий Джикия: человек может критиковать мои действия, когда знает футбол хотя бы на 15% (5)
Вчера, 22:31
"Зенит" предложил Сарри контракт с зарплатой 4 млн евро, тренер взял паузу подумать (17)
"Зенит" предложил Сарри контракт с зарплатой 4 млн евро, тренер взял паузу подумать (17)
Вчера, 22:08
Ежегодные отключения горячей воды перенесут из-за ЧМ-2018 (6)
Ежегодные отключения горячей воды перенесут из-за ЧМ-2018 (6)
Вчера, 21:37
Неймар прибыл в расположение сборной Бразилии
Неймар прибыл в расположение сборной Бразилии
Вчера, 21:25
"Зенит" разочарован невызовом Паредеса в сборную Аргентины (4)
"Зенит" разочарован невызовом Паредеса в сборную Аргентины (4)
Вчера, 21:07
Нападающий "Шахтера" может перейти в "Спартак" (29)
Нападающий "Шахтера" может перейти в "Спартак" (29)
Вчера, 20:42
Леандро Паредес и Икарди не сыграют на ЧМ-2018 (19)
Леандро Паредес и Икарди не сыграют на ЧМ-2018 (19)
Вчера, 20:32
Дмитрий Аленичев поблагодарил игроков "Енисея" (4)
Дмитрий Аленичев поблагодарил игроков "Енисея" (4)
Вчера, 20:19
Джанлуиджи Буффон близок к переходу в "ПСЖ" (5)
Джанлуиджи Буффон близок к переходу в "ПСЖ" (5)
Вчера, 20:03
Квинси Промес: если поступит хорошее предложение, я подумаю (9)
Квинси Промес: если поступит хорошее предложение, я подумаю (9)
Вчера, 19:44
New Balance больше не будет сотрудничать с "Рубином" (1)
New Balance больше не будет сотрудничать с "Рубином" (1)
Вчера, 19:27
Пользователей сети насмешила матрешка к ЧМ-2018 (фото) (5)
Пользователей сети насмешила матрешка к ЧМ-2018 (фото) (5)
Вчера, 18:48
Федор Смолов: отыграть ЧМ-2018 надо так, чтобы европейские топ-клубы начали делать предложения "Краснодару" (6)
Федор Смолов: отыграть ЧМ-2018 надо так, чтобы европейские топ-клубы начали делать предложения "Краснодару" (6)
Вчера, 18:37
Игорь Черевченко покинул "Балтику"
Игорь Черевченко покинул "Балтику"
Вчера, 18:17
ЦСКА может сыграть в Суперкубке России вместо "Тосно" (42)
ЦСКА может сыграть в Суперкубке России вместо "Тосно" (42)
Вчера, 17:25
Сергей Павлов покинул пост главного тренера "Ротора"
Сергей Павлов покинул пост главного тренера "Ротора"
Corriere dello Sport: Маттео Дармиан переходит в "Ювентус"
Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан в ближайшее время вернется в Италию.
По информации Corriere dello Sport"Ювентус" заплатит за 28-летнего футболиста около 13 миллионов евро.
По информации Corriere dello Sport"Ювентус" заплатит за 28-летнего футболиста около 13 миллионов евро.
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