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Джанлуиджи Буффон даст ответ "ПСЖ" на этой неделе

Джанлуиджи Буффон, покинувший "Ювентус" по завершении сезона-2017/18, прокомментировал новость о согласовании контракта с "ПСЖ".

"Мне потребуется неделя, чтобы успокоиться, прийти в себя после ухода из "Ювентуса" и проанализировать ситуацию. Это непростой выбор. В 40 лет у вас нет возможности принимать спонтанные, необоснованные решения», — приводит слова Буффона Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что официально о подписании соглашения между Буффоном и "ПСЖ" будет объявлено уже в среду, 23 мая.
Теги: Буффон ПСЖ
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