Люсьен Фавр возглавил дортмундскую "Боруссию"

Бывший наставник "Ниццы" Люсьен Фавр, как и ожидалось, стал новым главным тренером дортмундской «Боруссии». Контракт с 60-летним специалистом подписан до 2020 года.До этого Фавр два года работал в «Ницце», заняв с командой сначала третье место в чемпионате, а потом шестое.