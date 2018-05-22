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Люсьен Фавр возглавил дортмундскую "Боруссию"

Бывший наставник "Ниццы" Люсьен Фавр, как и ожидалось, стал новым главным тренером дортмундской «Боруссии». Контракт с 60-летним специалистом подписан до 2020 года.

До этого Фавр два года работал в «Ницце», заняв с командой сначала третье место в чемпионате, а потом шестое.

Официальный сайт "Боруссии"
Теги: Фавр Боруссия Д
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