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"Интер" предложил Мауро Икарди продлить контракт

По информации La Gazzetta dello Sport, боссы "Интера" предложили нападающему новый контракт, рассчитанный до 2021 года с зарплатой 6 млн евро.

Отмечается, что нынешнее соглашение игрока действует до 2020 года, а его зарплата составляет 4,5 млн евро. При этом сумма отступных за Икарди останется прежней – 110 млн евро.

В нынешнем сезоне форвард провел 36 матчей, забил 26 голов и отдал 1 голевую передачу.
Теги: Икарди Интер
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