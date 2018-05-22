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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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"Интер" предложил Мауро Икарди продлить контракт
По информации La Gazzetta dello Sport, боссы "Интера" предложили нападающему новый контракт, рассчитанный до 2021 года с зарплатой 6 млн евро.
Отмечается, что нынешнее соглашение игрока действует до 2020 года, а его зарплата составляет 4,5 млн евро. При этом сумма отступных за Икарди останется прежней – 110 млн евро.
В нынешнем сезоне форвард провел 36 матчей, забил 26 голов и отдал 1 голевую передачу.
Отмечается, что нынешнее соглашение игрока действует до 2020 года, а его зарплата составляет 4,5 млн евро. При этом сумма отступных за Икарди останется прежней – 110 млн евро.
В нынешнем сезоне форвард провел 36 матчей, забил 26 голов и отдал 1 голевую передачу.
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