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Calciomercato: "Ювентус" задумался о продаже Гонсало Игуаина ради покупки Милинковича-Савича

"Ювентус" рассчитывает приобрести полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Однако клуб не может заплатить за игрока 100 миллионов евро, запрашиваемых римлянами. По данным Calciomercato, "Юве" задумался о продаже Гонсало Игуаина ради покупки сербского футболиста.

Игуаин может быть интересен лондонскому "Челси", в случае срыва трансфера Роберта Левандовски.
Теги: Игуаин Милинкович-Савич Ювентус Челси Левандовски
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