Пауло Дибала может перейти в "Ливерпуль" или "Атлетико"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала летом может сменить команду.Как сообщает Tuttosport, в услугах футболиста заинтересованы "Ливерпуль" и "Атлетико". "Красные" рассчитывают приобрести 24-летнего аргентинца в случае ухода лучшего бомбардира команды Мохамеда Салаха в "Реал". "Атлетико" же попытается приобрести нападающего, если Антуан Гризманн перейдет в "Барселону".