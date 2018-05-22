"Интер" может вернуть Матео Ковачича

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич может вернуться в "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.24-летний хорват является приоритетной летней целью "нерадзурри".Ранее сообщалось, что "Интер" заинтересован в укреплении полузащиты в преддверии участия команды в групповом этапе Лиги чемпионов.