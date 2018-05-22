Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4024
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119279
|Отдых в Крыму.
|173
|КБ-Гостевая
|26594
|Зенит
|104501
|Курилка
|1511
|Баги сайта и форума
|548
|Mузыка
|5709
Новости партнеров
Лента новостей:
19:00
Федор Смолов получил травму колена (15)
Федор Смолов получил травму колена (15)
18:08
Уилл Смит исполнит гимн ЧМ-2018 (4)
Уилл Смит исполнит гимн ЧМ-2018 (4)
11:11
Капитаны сборных Франции, Дании и Австралии обратились к ФИФА с просьбой допустить Паоло Герреро на ЧМ-2018 (3)
Капитаны сборных Франции, Дании и Австралии обратились к ФИФА с просьбой допустить Паоло Герреро на ЧМ-2018 (3)
"Милан" может подписать Альваро Морату
Нападающий "Челси" Альваро Мората попал в сферу интересов "Милана", сообщает Sky Sport Italia. Итальянский клуб намерен провести с лондонским клубом переговоры по этому поводу.
Ранее сообщалось, что Мората может вернуться в "Ювентус", но в Турине это исключили.
В минувшем сезоне АПЛ Мората провёл 31 матч и забил 11 голов.
Ранее сообщалось, что Мората может вернуться в "Ювентус", но в Турине это исключили.
В минувшем сезоне АПЛ Мората провёл 31 матч и забил 11 голов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.