"Милан" может подписать Альваро Морату

Нападающий "Челси" Альваро Мората попал в сферу интересов "Милана", сообщает Sky Sport Italia. Итальянский клуб намерен провести с лондонским клубом переговоры по этому поводу.Ранее сообщалось, что Мората может вернуться в "Ювентус", но в Турине это исключили.В минувшем сезоне АПЛ Мората провёл 31 матч и забил 11 голов.