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Криштиану Роналду - самый популярный спортсмено мира

Нападающий мадридского ”Реала” и сборной Португалии Криштиану Роналду признан самым популярным спортсменом мира по версии ESPN.

Рейтинг составлялся на основе количества фолловеров в соцсетях, объема рекламных контрактов и частоты запросов в поисковых системах.

1. Криштиану Роналду (футбол)
2. Леброн Джеймс (баскетбол)
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6. Тайгер Вудс (гольф)
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8. Рафаэль Надаль (теннис)
9. Стефен Карри (баскетбол)
10. Фил Микельсон (гольф)
Теги: Роналду Реал Месси
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