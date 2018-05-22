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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Криштиану Роналду - самый популярный спортсмено мира
Нападающий мадридского ”Реала” и сборной Португалии Криштиану Роналду признан самым популярным спортсменом мира по версии ESPN.
Рейтинг составлялся на основе количества фолловеров в соцсетях, объема рекламных контрактов и частоты запросов в поисковых системах.
1. Криштиану Роналду (футбол)
2. Леброн Джеймс (баскетбол)
3. Лионель Месси (футбол)
4. Неймар (футбол)
5. Роджер Федерер (теннис)
6. Тайгер Вудс (гольф)
7. Кевин Дюрант (баскетбол)
8. Рафаэль Надаль (теннис)
9. Стефен Карри (баскетбол)
10. Фил Микельсон (гольф)
Рейтинг составлялся на основе количества фолловеров в соцсетях, объема рекламных контрактов и частоты запросов в поисковых системах.
1. Криштиану Роналду (футбол)
2. Леброн Джеймс (баскетбол)
3. Лионель Месси (футбол)
4. Неймар (футбол)
5. Роджер Федерер (теннис)
6. Тайгер Вудс (гольф)
7. Кевин Дюрант (баскетбол)
8. Рафаэль Надаль (теннис)
9. Стефен Карри (баскетбол)
10. Фил Микельсон (гольф)
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