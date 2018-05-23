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Унаи Эмери на своем официальном сайте объявил о контракте с "Арсеналом"

Бывший главный тренер "Спартака", "Севильи" и "ПСЖ" Унаи Эмери на своем официальном сайте объявил, что продолжит карьеру в "Арсенале".

Испанский специалист сменит Арсена Венгера и будет готовить команду к сезону-2018/19.

"Горжусь, что являюсь частью семьи "Арсенала", – говорится в сообщении.
Теги: Эмери Арсенал
Сегодня, 07:26
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(1)
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 08:58) #
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online

Цитата: utekay
кстати Арсен где?

Арсен уже в пути на северном направлении.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 08:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Игрочишка тихо курит в стороне.....))))))))))))))
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 08:16) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
И полено кстати...
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№3 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 07:57) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Опять тренеришка не успел... Дзюба то ,раньше в Арсенал попал! wink
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 07:52) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
тренеришка...кстати Арсен где?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 07:49) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Надеюсь у Эмери получится!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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