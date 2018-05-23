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"Манчестер Юнайтед" интересуется Джибрилем Сидибе

По информации France Football, "Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с "Монако" по трансферу крайнего защитника Джибриля Сидибе.

Сделка может быть оформлена в ближайшее время. Также интерес к 25-летнему французу проявляет "Атлетико".

В этом сезоне Сидибе сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 8 голевых передач.
Теги: Манчестер Юнайтед Сидибе Монако
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